С начала года 57 беременных женщин, зараженных COVID-19, родили здоровых малышей в столице

Заместитель акима города Бахтияр Макен провел совещание с главными врачами учреждений здравоохранения столицы. На встрече обсудили вопросы массовой вакцинации населения, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Нур-Султана, участники совещания обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, наличие лекарственных препаратов, медицинского оборудования в медучреждениях, а также работу по массовой вакцинации населения от КВИ.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг доложился по ситуации в ТРЦ, где установлены мобильные центры по вакцинации. Желающих вакцинироваться увеличилось в 1,5 раза. Врачи поделились историями про выздоровление пациентов. Совсем недавно, тяжелобольная КВИ беременная пациентка, с 99% поражением легких вылечилась и выписалась с многопрофильной городской больницы №2, пациенты с сердечной недостаточностью и другими сопутствующими заболеваниями выписываются и ведут прежний образ жизни. С начала года 57 беременных женщин, заражённых COVID-19, родили здоровых малышей. Бахтияр Макен

Заместитель акима города поручил продолжить работу по борьбе с COVID-19, проводить информационно-разъяснительные беседы с населением по вакцинации, усилить работу call-центров по записи населения на вакцинацию, взять на контроль вопросы кадров, а также ежедневно проводить мониторинг на наличие лекарственных препаратов в медучреждениях.