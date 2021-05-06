23 человека погибли в перестрелке у метро в Рио-де-Жанейро

6 мая 2021, 22:14
Фото: Кадры из видео

Стрельба произошла во время спецоперации, в ходе которой бразильские полицейские ликвидировали нескольких членов группировки "Красная команда" в районе трущоб Рио-де-Жанейро, сообщает zakon.kz.

Как пишет O Globo, стрельба началась в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью — северной зоне города.

Правоохранители ликвидировали 22 предполагаемых членов наркогруппировки "Красная команда" (Comando Vermelho). Среди погибших в перестрелке — один сотрудник полиции.

При перестрелке также были ранены два пассажира метро. Выстрел попал в окно поезда.


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