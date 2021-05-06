За 2 тыс. тенге – появились подробности убийства студента в Акмолинской области

Стали известны подробности гибели 19-летнего студента в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Молодой человек подрабатывал таксистом. Его задушили из-за 2 тысяч тенге, передает КТК.

В убийстве студента задержанные уже признались и показали полицейским, как именно это произошло. Один сидел на переднем сиденье, второй – на заднем. В тот момент, когда студент попросил клиентов оплатить поездку, пассажир с переднего сиденья нанес водителю удар в челюсть. Второй оглушил его бутылкой из-под водки. После они стали душить парня. Тело спрятали в камышах за городом. А машину оперативники нашли возле одного из домов Щучинска.

За совершение данного преступления были изобличены и задержаны двое жителей района в возрасте 20 и 22 лет, которые дали признательные показания в совершенном ими преступлении и указали место, где они после совершенного ими убийства спрятали тело потерпевшего. Как выяснилось, потерпевший занимался в свободное время частным извозом, подозреваемые вызвали парня по приложению inDriver. представитель департамента полиции Акмолинской области Асемгуль Кочубаева