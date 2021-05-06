В аэропорт Алматы можно будет попасть только через Ashyq

В аэропорту города Алматы внедряется проект по допуску пассажиров через приложение Ashyq, сообщает zakon.kz.

Соответствующий пункт прописан в новом постановлении главного санитарного врача Республики Казахстан.

Проект внедряется с 21 мая текущего года.

Согласно постановлению, за счет интеграции мобильного приложения с общей базой Министерства здравоохранения РК определяется статус пассажира: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть для безопасности пассажиров и сотрудников авиакомпаний и аэропорта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку термометрия (удаленное измерение температуры) помогает выявить один из ярких симптомов COVID-19 (повышение температуры тела) использование приложения Ashyq является дополнительной гарантией безопасности для пассажиров и персонала.

С 17 января текущего года доступ в отдельные объекты малого и среднего бизнеса обеспечивается с помощью мобильного приложения "Ashyq", заказчиком которого является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК.

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