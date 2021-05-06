Новое постановление о карантине подписал главный санитарный врач

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан постановляю:
Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан" (далее – ПГГСВ № 67) следующие изменения и дополнения:
Кроме того, в новом постановлении вносятся изменения в правила организации работы некоторых субъектов бизнеса.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь
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