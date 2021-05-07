2,5 года жители Нур-Султана не могли оформить свои квартиры

Квартира есть, но прав на нее нет. Жители столицы два с половиной года назад купили квадратные метры, а документы к ним так и не получили, сообщает zakon.kz.

Муратбек Мусабеков купил квартиру осенью 2018 года, а зимой заселился. Застройщик уверял, что скоро все жильцы получат документы. Стороны заключили предварительный договор, передает Первый канал "Евразия".

Прошло два с половиной года, скоро три будет. До сих пор нет документов. Куда мы только не обращались. И в акимат, и в суд, в прокуратуру. Везде идет отписка. Отвечают, ждите, дают застройщику и подрядчику сроки. "Исполняйте, вам месяц, полтора, два, три года". житель города Муратбек Мусабеков

Люди сразу оплатили полную стоимость жилья. Но отсутствие основного договора на право собственности, привело к тому, что у горожан нет прописки, из-за чего они не могут получить бесплатное лечение, а их дети - образование, пенсионеры - выйти на заслуженный отдых.

Чтобы оформить пенсию, мне пришлось несколько раз в Семей ездить, откуда я переехал три года назад. Очень долго мучался с документами. Пока не прописался у родных в столице, не мог ничего сделать. Мои соседи вообще переехали из-за рубежа. У них нет тут родных, не могут официально устроиться на работу. житель города Серик Шуаипов

Мы платим за все комуслуги. Документов на руках нет, но все оплачиваем. Мы же можем не платить, если ничего оформить на себя не можем. Встать на учет тоже невозможно. жительница города Жадыра Ошахтиева

Как выяснилось, причина всех бед - непонимание, возникшее между застройщиком и заказчиком объекта. Два предпринимателя судились. Сейчас конфликт исчерпан и представители компании заверили, что в ближайшие пару дней все получат свои договоры.

Вчера произошла регистрация долгожданная. Сегодня у нас документы на руках, приступили к оформлению передачи квартир. юрист компании-застройщика Нурали Баймурзин

Следующий шаг - взять управление домом в свои руки. Жильцов не устраивает работа обслуживающей компании, которую представил застройщик. Поэтому они с нетерпением ждут документов.