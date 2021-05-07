Воздушный шар налетел на линию электропередач в Шымкенте

Столкновение воздушного шара с линией электропередач в Шымкенте попало на видео, сообщает zakon.kz.

Как передает МИА "Казинформ", ЧП произошло 6 мая в 20:24 в микрорайоне Туран.

На кадрах видно, как корзина зацепила и оборвала провода, затем упала на проезжую часть.

В результате инцидента около 4 тысяч абонентов микрорайонов Туран, Шымсити, Асар-2 и ЖК New City остались без света.

Ведутся восстановительные работы.

Факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции. Проводится проверка.