Шестиклассница устроила стрельбу в одной из школ США

В одной из средних школ США города Ригби, штат Айдахо, произошла стрельба, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Шериф округа Джефферсон пояснил, что школьница извлекла пистолет из рюкзака и начала стрелять в школе, а также за ее пределами, - сообщает Associated Press.

В результате инцидента пострадали два ученика и охранник школы. Остальные ученики были эвакуированы.

Ее сумела обезоружить учительница общеобразовательного учреждения, она удерживала ребенка до прибытия сотрудников полиции

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор уточнил, что ей могут предъявить обвинения по трем пунктам, включая покушение на убийство. Возможный мотив пока неизвестен.