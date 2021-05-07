Каждый пятидесятый житель Земли заразился COVID-19

Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На данный момент число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в мире превысило 155 млн, таким образом, доля заболевших составляет более 2% населения планеты, указано в сообщении.

По данным Фонда ООН в области народонаселения на середину 2020 года, на планете проживает семь миллиардов 795 миллионов человек. Таким образом, доля инфицированных составляет более двух процентов населения планеты.

При этом выздоровели около 86% заразившихся коронавирусом, на данный момент инфицированными остаются как минимум 19 млн человек, отмечает агентство.