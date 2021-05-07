Почти $3,5 млн долларов выделены на погашение кредитов граждан Саудовской Аравии

7 мая 2021, 07:59
Фото: wikimedia

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выделил почти 3,5 миллиона долларов, чтобы погасить кредиты граждан, оказавшихся в тюрьме за долги, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

По случаю священного для всех мусульман месяца рамадан, принц выделил 13 млн саудовских риалов, чтобы погасить кредиты более 150 жителей королевства. Еще 87 млн риалов он направил на благотворительность, - говорится в сообщении.

Еще более 23 миллионов долларов наследный принц Саудовской Аравии намерен направить на благотворительность.

В апреле о масштабной благотворительной акции объявили в Объединенных Арабских Эмиратах. Там пообещали раздать в пост нуждающимся 100 млн порций еды.


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