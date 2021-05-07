Шымкент перешел в "красную" зону по коронавирусу

Шымкент перешел в "красную" зону эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 мая 2021 года:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

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В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.

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В "зеленой" зоне: Жамбылская, Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.