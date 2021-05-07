Дорога к Кашагану: экосистема Каспия не пострадает

В Атырау копания NCOC провела круглый стол по проекту дноуглубительных работ на Каспийском море, сообщает zakon.kz.

Участие в нем приняли представители Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, компании NCOC, ученые и эксперты в сфере экологии, рыбного хозяйства, экоактивисты, представители общественности и СМИ. Предваряя заседание круглого стола, Председатель Комитета по экологическому регулированию и контроля Зулфухар Жолдасов сообщил, для детального ознакомления с проектом, группа общественного мониторинга побывала на месторождении Кашаган, осмотрела район проведения дноуглубительных работ.

Мы убедились, что прежде чем приступать к реализации проекта, компания рассмотрела различные варианты доставки грузов и людей на искусственные острова месторождения Кашаган. Рассматривались варианты привлечения судов на воздушной подушке, со сверхмалой осадкой, строительство мостов и эстакад. Самым оптимальным был выбран проект дноуглубительных работ, влияние которого на экологию будет минимальным. Поскольку работы будут проводиться не на новых маршрутах, а на уже существующих водных путях на площади 29 квадратных километров, где и сегодня идет движение судов. Это всего 0,03% северо-восточной части Каспийского моря. Проведенные учеными исследования показали, что существенного воздействия на пути миграции рыбы, тюленей и среду обитания птиц проект не окажет. Небольшие убытки, которые понесет ихтиофауна, будут компанией компенсированы. При этом за всем процессом работ будет вестись строгий общественный мониторинг, - сказал Зулфухар Жолдасов.

Реализация проекта дноуглубительных работ возникла в связи с продолжающимся падением уровня Каспийского моря, в том числе в районе морских объектов месторождения Кашаган.

На заседании круглого стола его участники подробно проанализировали все аспекты реализации проекта на море, уровень которого падает с 1995 года. Его влияние на ихтиофауну, миграцию рыбы, птиц, повышение мутности воды.

Ученые пришли к выводу, что проект не окажет практически никакого влияния на миграцию осетровых, за судьбу которых переживает общественность, рыбаки.

Стада осетровых мигрируют из южных районов моря на север на север не по всему Каспию, а по восточному побережью. Редко они заходят в район работ и во время нагульной миграции, предпочитая более теплые мелководные участки. При этом территория работ очень маленькая и они не повлияют на состояние рыбных запасов, изменение ихтиофауны. Но за дноуглублением будет вестись постоянный государственный контроль, - сказал Председатель Комитета рыбного хозяйства Нариман Жунусов.

Представители компании NCOC сообщили, что работы по углублению - это не масштабный проект, а обычная работа по обеспечению прохода для судов.

NCOC работает на пяти искусственных островах. Понижение уровня моря отрицательно сказывается на движении судов, транспортировке и спасательных операциях между островами. Поэтому и будут углублять морские пути. Планов строительства каналов нет. И углубление - это не что-то новое, а повседневная работа в истории Каспийского моря. Маршруты судоходства постоянно углубляются как в море, так и на реках. Работы будут проводиться только на глубине в 1,5 метра. В любом случае, будет налажен постоянный производственный мониторинг для отслеживания воздействия на окружающую среду. Мы понимаем свою ответственность, - сообщил заместитель генерального директора компании Ермек Марабаев.

По словам доктора биологических наук Елены Крупы, у экосистемы Каспийского моря есть потенциал к восстановлению. Зоопланктон и бентос полностью восстановятся через максимум два года.

По итогам обсуждения участники круглого стола обозначили вопросы, на решение которых при проведении дноуглубительных работ в первую очередь должна обратить внимание компания. Сделав выводы, что проект необходим для обеспечения деятельности месторождения. Он не повлияет на уровень Каспия, влияние запасы минимальные.

Наша задача максимально информировать общественность обо всех этапах реализации проекта. При этом компания должна ускорить рассмотрение дополнительных вариантов обеспечения морских объектов, что может потребоваться для будущего развития Кашагана, - подчеркнул Зулфукар Жолдасов.