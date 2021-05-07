31 казахстанец умер от коронавируса за последние сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 7 мая, сообщает zakon.kz.

На 7 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 436 человек (41 965 КВИ+ и 471 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 551 пациент, на амбулаторном уровне – 27 885 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 782 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 188 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 115 пациентов.

За сутки 25 казахстанцев умерли от коронавируса. Всего с 13 марта 2021 года зарегистрировано 3858 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 5 мая 2021 года зарегистрирован 101 новый случай заболевания, 6 случаев с летальным исходом. Выздоровели 85 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 53 400, случаев с летальным исходом - 829, всего выздоровели – 52 100 человек.