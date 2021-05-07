Наша армия стоит на страже территориальной целостности государства - Мамин

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальной странице премьер-министра.

Дорогие казахстанцы, поздравляю с Днем защитника Отечества! Этот праздник — символ мужества, чести, отваги и патриотизма.

Защита Родины всегда была священным долгом для наших предков. Сегодня славные традиции воинской доблести старших поколений с честью продолжают Вооруженные Силы независимого Казахстана!

Наша армия стоит на страже суверенитета и территориальной целостности государства, эффективно решая широкий спектр задач — от обеспечения военной безопасности страны до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также противодействия распространению пандемии.

Большой вклад в укрепление обороноспособности независимого Казахстана, сохранение спокойствия и стабильности в стране также вносят военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники правоохранительных и специальных государственных органов, военнообязанные, призвавшиеся на воинские сборы, и казахстанцы, выполняющие свой служебный долг.

Желаю всем военнослужащим крепкого здоровья, мира и благополучия, новых успехов в благородном деле служения Родине!