Грабители взяли заложников в одном из банков Миннесоты

В американском Сент-Клауде (штат Миннесота) пытались ограбить банк Wells Fargo, несколько человек оказались в заложниках, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На место прибыли полиция и ФБР. Источники регионального отделения CBS сообщили, что в плену оказались пять человек, все они являются сотрудниками банка.

Associated Press уточняет, что в отделении банка их удерживает мужчина, действующий в одиночку.

По последним данным, четверых удалось освободить. О пострадавших среди правоохранителей не сообщается.

При этом правоохранителям по-прежнему не известно точное число оставшихся в здании заложников.

Breaking: After more than eight hours at the hostage-taking standoff at a Wells Fargo bank in St. Cloud, Minn., FBI officers rushed in & apprehended the black male suspect alive. pic.twitter.com/lmIDR3TQMg