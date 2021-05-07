Нигматулин: День защитника Отечества – олицетворение мужества и патриотизма

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества, сообщает zakon.kz.

Поздравляю всех казахстанцев с Днем защитника Отечества! В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит Родине, кто охраняет Независимость и национальные интересы нашей страны. Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в службе, труде и боевой подготовке!, - отметил Нурлан Нигматулин в своем поздравлении.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что за 30 лет Независимости казахстанские Вооруженные Силы стали профессиональной армией, обладающей высоким уровнем подготовки и современным техническим оснащением.

При этом Нурлан Нигматулин отметил миротворческие принципы казахстанской армии.

Участие отечественных военнослужащих в составе миротворческих миссий ООН – это свидетельство приверженности Казахстана идеалам мира, спокойствия и благополучия. Благодаря огромному вниманию Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева укреплению мира Вооруженные Силы страны стали частью глобальной системы международной безопасности. Сегодня вопросы повышения обороноспособности казахстанской армии, улучшения социального благополучия военнослужащих среди приоритетных направлений курса Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, - подчеркнул Председатель Мажилиса.

Отметив, что День защитника Отечества олицетворяет собой мужество, честь и доблесть, Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что этот славный праздник способствует гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения казахстанцев.