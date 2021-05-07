Заблудившийся фламинго попал на видео в Костанайской области

Видео с гуляющим по полю фламинго в Костанайской области появилось в Казнете, сообщает zakon.kz.

Птица в одиночестве, не боясь людей, гуляла по траве. Как она туда попала неизвестно.

Костанайские новости приводят слова специалистов Наурзумского заповедника о том, что для региона фламинго — явление не самое редкое.

Эти птицы пролетают по территории Костанайской области и останавливаются на озерах Наурзумского заповедника на 2-3 дня на отдых. Далее следуют в Коргалжынский заповедник, что расположен уже на территории Акмолинской области. Именно на границе областей в районе села Львовское Жаркаинского района и было снято это видео.