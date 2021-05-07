Турнир "Қызылжар барысы" собрал в Петропавловске сильнейших палуанов области

В Петропавловске, во Дворце спорта А. Винокурова прошел областной десятый по счету турнир по қазақ күресі "Қызылжар барысы", посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта, в этот раз в единственной весовой категории свыше 90 килограммов титул "Қызылжар барысы" и право представлять регион на республиканском турнире "Қазақстан барысы" оспаривали около тридцати палуанов со всех районов области и города Петропавловска.

Гостей и участников состязаний поприветствовал заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов. По его словам, в регионе динамично развиваются национальные виды спорта, особенно қазақ күресі. Данным видом борьбы увлечены более двух тысяч североказахстанцев и половина от этого числа – дети и подростки, которые занимаются в секциях национальной борьбы тринадцати детско-юношеских спортивных школ области.

Қазақ күресі получил мощный импульс для развития после открытия в Петропавловске в 2018-ом году профессионального клуба "Қызылжар арландары". За столь короткий срок клуб вошел в тройку сильнейших в республике, дважды становясь призером кубков Казахстана по қазақ күресі, а в 2019-ом – обладателем Кубка федераций. Широко известны имена членов клуба, это мастера спорта международного класса, чемпион мира по қазақ күресі, обладатель титула "Қазақстан барысы-2014" - Мухит Турсунов и мастер спорта РК, призер Чемпионата РК по қазақ күресі 2019 года - Алтынбек Аусагитов. Оба эти борца оспаривали титул чемпиона "Қызылжар барысы" в 2019-ом году. Тогда Мухит Турсунов не дал шансов своему товарищу по команде. В этот раз интриги не получилось, в финале Турсунов вновь одержал верх над Аусагитовым, завоевав золотой пояс "Қызылжар барысы-2021". Алтынбек Аусагитов был удостоен серебряной медали, "бронзы" - Алибек Госманов.