Пешехода разорвало, водитель даже не остановился – ДТП в Таразе

6 мая в Таразе, в страшной аварии погиб пешеход. Пенсионер скончался на месте, а виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает zakon.kz.

Как передает КТК, виновника жуткой аварии уже нашли.

Удар был такой силы, что 67-летнего мужчину буквально разорвало на части. Водитель с места скрылся, полиция объявила план "Перехват".

19-летний парень за рулем Lexus даже не затормозил. И после столкновения быстро уехал. Но позже пришел с повинной. По одной из версий, его заставили родители.

По словам очевидцев, пенсионер возвращался из магазина и переходил дорогу в неположенном месте.

Разыскиваемый водитель через некоторое время после совершения ДТП с повинной явился в управление полиции города Тараза. За прошедшие сутки было совершено три ДТП, одно со смертельным исходом. При пересечении дорог, убедительная просьба для вашей же безопасности, просим соблюдать правила дорожного движения Республики Казахстан. командир батальона патрульной полиции города Тараза Руслан Оразбаков