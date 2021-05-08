Гинеколог составила топ-20 вопросов о контрацепции

Специалист по женскому здоровью Дарья Бурмакина ответила на самые важные вопросы о контрацепции, о которых иногда дамы стесняются интересоваться даже в интернете, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

1. Эффективен ли прерванный половой акт

Согласно таблице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с показателями эффективности различных методов контрацепции, главным критерием является индекс Перля — это количество наступивших беременностей у 100 женщин, пользовавшихся одним методом контрацепции в течение года.

В случае прерванного полового акта (ППА), эффективность этого метода зависит не от женщины, а от ее партнера. Считается, что эффективный метод контрацепции — это тот, где индекс Перля меньше единицы. В случае ППА он составляет 22, сообщает эксперт в колонке для Burning Hut.

2. Эффективны ли приложения для мониторинга менструального цикла?

Ни одно мобильное приложение не сможет со 100% точностью определить день овуляции, поскольку все женщины разные. Эффективность наблюдений можно повысить, если использовать приложения вместе с электронными градусниками для измерения ректальной температуры, поскольку во время овуляции температура в прямой кишке повышается на 0,25–0,5 градуса.

3. Женщина забеременела, хотя использовала метод измерения базальной температуры.

Такое действительно возможно. К измерению температуры тоже нужно подходить с умом: делать это утром в одно и то же время, не вставая с кровати. Однако не каждая дама может четко соблюдать такой график.

Бурмакина советует использовать не спиртовой градусник, а электронные модели, поскольку это безопасней.

4. Как правильно выбрать комбинированные оральные контрацептивы (КОК)?

Перед назначением КОК гинеколог проводит тщательный осмотр: измеряет пациентке давление, проводит осмотр на кресле, собирает тщательный личный и семейный анамнез, в частности для выявления риска тромбозов. А вот сдавать кровь на гормоны перед назначением КОК не обязательно.

Перед началом приема препаратов также важно убедиться, что женщина не беременна.

5. Кому КОК не подойдут?

Для приема КОК есть несколько противопоказаний: беременность; после родов еще не прошло полугода, курящим женщинам в возрасте старше 35 лет; при тромбозе вен; после крупных операций; после инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний; при мигренях.

Есть ограничения для приема КОК вместе с некоторыми лекарствами. Например, с антиконвульсантами.

6. Можно ли забеременеть, принимая КОК?

Бурмакина напоминает, что на сегодняшний день не существует метода контрацепции, эффективного на 100%. Для КОК индекс Перля — 0,3 в идеальном случае и семь при обычном использовании.

При приеме КОК, самое главное, — не пропускать прием лекарств. Если во время приема КОК наступила беременность и ребенок желанный, достаточно просто перестать принимать таблетки. На здоровье малыша это не скажется.

7. Что делать, если пропустила таблетку?

Во время приема КОК цикла как такового нет. Если о пропущенной таблетке вспомнили в течение 12 часов, защитный эффект сохранится. Если прошло больше времени, контрацептивный эффект снижается, и лучше в течение недели пользоваться презервативами.

8. Безопасно ли принимать КОК много лет?

Если нет никаких противопоказаний, никакой опасности нет. Специалист развеяла миф о том, что иногда нужно делать перерывы в приеме КОК. Пить их можно до возраста естественной менопаузы.

9. Могут ли КОК облегчить боли при месячных?

Поскольку месячные на фоне приема КОК становятся более скудными, самочувствие женщины будет значительно лучше. Также КОК могут уменьшить проявление акне, поскольку оральные контрацептивы опосредованно уменьшают количество свободного тестостерона.

10. Связан ли прием КОК с набором веса?

Большинство исследований показали, что нет никакой связи между гормональными противозачаточными и массой тела.

11. В первое время после отмены КОК шансы забеременеть выше?

В народе ходят два популярных мифа. Первый о том, что после КОК тяжело забеременеть, второй наоборот — шанс зачать ребенка возрастает. Однако согласно последним исследованиями, КОК никак не влияет на вероятность забеременеть после того, как вы прекратите пить таблетки.

12. Спустя какое время после отмены КОК можно забеременеть?

Беременность может наступить уже в следующем цикле после отмены препарата. Если спустя год забеременеть так и не удалось, стоит обратиться к специалисту для выявления причины.

13. Гормональный имплантат надежнее КОК в таблетках?

Самый низкий индекс Перля фиксируется у имплантатов: за год может забеременеть только одна женщина из тысячи. Эффективность этого метода выше, чем у КОК в таблетках.

14. Кому подойдут спермициды?

Спермициды — далеко не самый надежный метод контрацепции (индекс Перля: 18 в идеальном случае и 28 — при обычном использовании). Использовать их стоит только тем, у кого секс случается редко или есть противопоказания к использованию КОК. При этом крайне важно четко соблюдать инструкцию.

15. Спираль подходит только уже рожавшим?

За рубежом женщины себя не ограничивают и используют спираль и до родов. Однако в России есть юридический нюанс: в методических рекомендациях указано, что это средство контрацепции назначается только после родов.

Установить спираль до родов все-таки можно, если подписать информированное добровольное согласие.

16. Особенности экстренной контрацепции

В таблетках для экстренной контрацепции содержится ударная доза гестагена — синтезированного производного гормона прогестерона. Таким образом создается состояние, похожее на окончание цикла. Главное в этом методе: принять таблетку в течение 72 часов после незащищенного полового акта. Если вдруг спустя несколько часов вас вырвало, следует принять еще одну таблетку.

17. Как часто можно принимать средства экстренной контрацепции?

На эффективность контрацепции частота приема таблеток не влияет. Однако для организма такие скачки прогестерона не принесут пользы. Если приходится часто прибегать к такому методу, лучше обратиться к гинекологу и подобрать плановые методы контрацепции.

18. Если секс был во время месячных, нужно ли использовать экстренную контрацепцию?

Теоретически беременность может наступить, поскольку сперматозоиды могут жить в половых путях женщины, сохраняя свою активность, от пяти до семи дней. Если в планах растить ребенка нет — лучше воспользоваться экстренным методом контрацепции.

19. Как, кроме презерватива, может предохраняться мужчина?

Самый надежный способ — вазэктомия (перевязка семявыводящих протоков). Но стоит помнить, что такая операция необратима.

20. Как узнать, что мужчина не соврал насчет вазэктомии?

Визуально — никак. Никаких шрамов на теле после этой операции не остается. Убедиться, что мужчина не сможет иметь детей, можно только по протоколу его операции или свежей спермограмме.