Какая погода будет в Казахстане 8 мая

В Казахстане 8 мая на большей части страны сохраняется неустойчивая погода, передает zakon.kz.

Как прогнозирует РГП "Казгидромет", местами пройдут дожди с грозами.

На западе и севере под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке и северо-западе - шквал, возможен град.

В Жамбылской и Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем местами гроза, шквал, град.

В Акмолинской, Алматинской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днём 21-23 тепла.

В Алматы 8 мая объявлено штормовое предупреждение. Переменная облачность, дождь, гроза, ветер 2-7, порывы до 15 м/с.

Температура ночью 15-17 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Шымкенте облачно, дождь, гроза, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 26-28 тепла.