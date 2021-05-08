Утром 8 мая на казахстанско-китайской границе произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

8 мая 2021года в 8:53 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.5.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 43.50° с.ш. 80.84° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет