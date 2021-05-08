Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Ему было 100 лет

В Москве 7 мая на 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Об этом сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов, передает zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Лигачева была двусторонняя пневмония. Несколько дней назад он попал в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Кроме того, врачи обнаружили у бывшего секретаря множественные вегетативные нарушения и оценили состояние политика как крайне тяжелое.

Егор Лигачев с 1985 по 1990 годы был членом Политбюро ЦК КПСС. На данный момент он является единственным бывшим членом Политбюро, перешагнувшим возрастной рубеж в 100 лет.

С 1983 по 1990 годы Лигачев занимал должность секретаря ЦК КПСС, а в начале 2000-х был депутатом Госдумы от Томского одномандатного округа. Политику приписывается авторство и активное участие в антиалкогольной кампании, развернутой в СССР в 1985 году.

Как пишут "Известия", политик запомнился людям не только своими деяниями, но и яркими цитатами, характеризующими наиболее важные события в истории страны, в частности, фразой "Борис, ты не прав", сказанной в адрес первого президента России Бориса Ельцина.

Егор Лигачев способствовал продвижению Михаила Горбачёва на выборах генсека ЦК КПСС в 1985 году, однако потом жалел о своей инициативе, назвав Горбачёва в 1992 году "самой большой кадровой ошибкой".

Михаил Сергеевич – такой президент, который хочет войти в историю чистым, чтобы никто не посмел обвинить его в диктате. Он и сейчас ставит себе в заслугу то, что не воспользовался представленными ему особыми полномочиями как президент страны. Возможно, особая забота о своем „историческом облике“ и впрямь порой удерживала Горбачева от решительных, необходимых, но непопулярных мер. Это, как известно, оборачивалось большими бедами, – писал он в своих мемуарах "Предостережение", изданных в 1999 году.

Неодобрительно Лигачев отзывался и о Борисе Ельцине, которому также помог в свое время перевестись в Москву из Свердловского обкома.

"Нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны в партии несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов", – заявлял Лигачев на XIX партийной конференции 1 июля 1988 года.

После распада СССР Лигачев примкнул к Зюганову и стал членом ЦК Коммунистической партии РФ и пробыл в ее составе с 1993 по 2013 год.