Боец MMA сплющил нос сопернику ударом ногой

8 мая 2021, 13:01
Фото: Reuters

Британский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator, передает zakon.kz.

Видеоролик размещен в Twitter-аккаунте организации/


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