Боец MMA сплющил нос сопернику ударом ногой

Британский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж одержал победу техническим нокаутом на турнире Bellator, передает zakon.kz.

Видеоролик размещен в Twitter-аккаунте организации/

34-летнему Пэйджу противостоял американец Дерек Андерсон. Уже в первом раунде британцу удался мощный удар ногой, который сплющил нос оппоненту, сообщает Lenta.ru.

Андерсон тем не менее продолжил поединок. Однако, после первого раунда врач остановил бой.

Таким образом, Пэйдж записал на свой счет победу техническим нокаутом.

Для британца победа стала 19-й в карьере при единственном поражении. 15 своих поединков Пэйдж завершил досрочно. Он известен по выступлениям в Bellator, Super Fight League и UCMMA.

Андерсон потерпел четвертое поражение. На счету американца 17 побед.