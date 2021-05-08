Программу сортировки мусора внедряют в Нур-Султане

Программа по внедрению раздельного сбора отходов в жилых комплексах реализуется в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" совместно с мусоровывозящей организацией ТОО "Clean City NC" с января 2021 года начата работа по агитации раздельного сбора отходов в Нур-Султане, которая включает в себя организацию различных мероприятий и акций, - говорится в сообщении на официальном сайте городского акимата.

В настоящее время в жилых комплексах столицы реализуется проект "Мой зеленый дом". Его работа заключается в следующем:

Жильцы жилого комплекса обращаются в Товарищество с готовностью разделять отходы. Товарищество устанавливает желтые сетки/контейнеры (зависит от наличия контейнерной площадки возле ЖК) для вторичного сырья. Далее по всему ЖК, где возможно, расклеиваются плакаты с инструкцией, какие виды отходов подлежат переработке. В чат жильцов направляется обучающее видео для самостоятельного изучения о том, как правильно сортировать мусор в домашних условиях. По желанию возможно проведение дополнительного обучения на выбор в оффлайн или онлайн формате. Обучение проводит эко-тренер, амбассадор Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Марьям Касымова.

Проект уже внедрен в нескольких жилых комплексах, в числе которых – ЖК "Sensata Park", "Мәңгілік", "Австрийский квартал".

На данный момент одновременно идет подключение еще нескольких жилых комплексов.

Реализация данного проекта позволит увеличить объемы переработки отходов, повысить уровень сортировки, а также сформировать у граждан экопривычки.