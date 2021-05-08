Врач назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин

Железодефицитная анемия у мужчин может быть признаком онкологического заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Медик отметил, что у женщин низкий уровень гемоглобина в крови можно объяснить регулярными потерями крови по естественным причинам.

У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология, — объяснил врач.

Мясников подчеркнул, что при любом снижении уровня гемоглобина мужчинам необходимо обратиться за медицинской помощью и пройти гастро- и колоноскопию.

Не пропустите рак, полип, язву, — добавил медик.