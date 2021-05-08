Евросоюз готов обсудить отмену патентов на вакцины от коронавируса

Евросоюз готов обсуждать вопрос отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам Глава ЕвросоветаЕС не считает этот шаг панацеей для решения проблемы дефицита вакцин в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил в субботу председатель Европейского совета Шарль Мишель по прибытии в Порту (Португалия) на неформальный саммит ЕС.

Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это является магическим средством. Однако мы готовы обсуждать эту тему, как только появятся конкретные предложения. Мы также считаем необходимым сделать все возможное, чтобы нарастить производство вакцин, - заявил он.