Чехия просит страны ЕС выслать "хотя бы по одному" российскому дипломату

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш на неформальном саммите Евросоюза обратился к партнерам с просьбой рассмотреть вопрос о высылке "хотя бы по одному" российскому дипломату из их стран, сообщает zakon.kz.

Как передает газета Mlada fronta DNES чешский премьер считает, что они могли бы сделать в качестве ответ на инцидент со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице. В причастности к этому Прага подозревает спецслужбы РФ.

Европа не может смириться с такими действиями. Мы должны понимать, что, когда атакуют одно государство-член (Евросоюза), атакуют все. Андрей Бабиш

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице.

В Кремле отвергли такие заявления. В качестве ответа Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

25 апреля чешский президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо "российских агентах", о которых стали объявлять в последние недели.

4 мая генпрокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.