Пойду на все, чтобы зять сел – мама погибшей в Грузии казахстанки

Смерть Асель Айтпаевой в Грузии обрастает новыми подробностями. Ее мама уверена, что причиной несчастья является ее зять, сообщает zakon.kz.

В интервью Sputnik Казахстан, она также утверждает, что в день, когда зять увез ее в Грузию, еще пять девушек были отправлены из Казахстана разными рейсами.

Айсулу Айтпаева утверждает, что в Грузии ее зять находился, по неизвестной ей причине, под другой фамилией.

Перед смертью, вечером, в полдвенадцатого, разговаривала с ней. Это был последний разговор со мной. Все это (трагедия) случилось в три часа ночи. "Мама, все хорошо". Такая простая была (беседа). Но я почувствовала, что она взволнована. "Может, помощь нужна, деньги?"- спросила я. Мне показалось, что кто-то рядом был", - рассказала мама погибшей.

Кроме того, по ее словам, у нее есть записи, где некий мужчина угрожает облить ее дочь кипятком и приказывает прыгнуть.

Приходят сообщения из Грузии, что там какого-то козла отпущения нашли. Я хочу, чтобы мой зять был наказан. Он будет спокойно, припеваючи ходить? Супруга его на второго беременна. Я их не вижу у себя на пороге, чтобы в ногах валялись его родители, чтобы он валялся у меня в ногах – я этого не вижу". Айсулу Айтпаева

Она уверена, что в министерстве внутренних дел не хотят, чтобы дело получило широкую огласку.

Хотят, чтобы я закрыла тему. Если Казахстан ничего не сможет сделать, я буду в Грузии. Я не собираюсь сидеть и молчать. Я на все пойду, чтобы (зять) сел. Мне терять в жизни нечего, мою дочь никто не вернет. Я просто доверилась этому зятю, как себе. Айсулу Айтпаева

7 мая в МИД РК прокомментировали смерть Асель Айтпаевой. Было сказано, что данное дело взято на особый контроль Посольства.

6 мая появилась информация о том, что при невыясненных обстоятельствах в Грузии скончалась 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева. Ее двоюродная сестра Айна высказал свою версию смерти родственницы. Согласно ей, поехать в Грузию Асель предложили дальние родственники. Затем муж родственницы ее изнасиловал, а потом продал местному предпринимателю. После чего девушку или убили, или она прыгнула сама, не выдержав издевательств.

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства.