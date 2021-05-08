Погода в Казахстане 9 мая будет дождливой

9 мая на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град, сильный ветер.

В Шымкенте и Туркестане днем гроза, сильный порывистый ветер.

В Атырауской области днем 9 мая - пыльная буря.

Ночью и утром в Кызылординской области, в том числе в Кызылорде – гроза.

В Костанайской области местами туман, гроза, шквал, град, сильный ветер.

В Западно-Казахстанской области ветер шквальный юго-восточный ветер.

В Павлодарской области дожди, местами гроза.

В ночь в 9 на 10 мая в Жамбылской местами сильный дождь, гроза, град, шквал.

Днем 9 мая в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь, местами туман, гроза.

В Нур-Султане +21 облачно.

В Алматы +25 ясно.

Прогноз погоды на 9 мая