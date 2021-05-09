Около Аксу нашли стихийный скотомогильник

Видео, на котором по полю разбросаны множество костей животных вместе с мусором, появилось в Казнете. Очевидцы рассказывают, что свалка находится недалеко от Аксу, сообщает zakon.kz.

Стихийный скотомогильник обнаружили горожане, передает Pavlodarnews.kz.

Кому принадлежали животные специалисты установить не смогли. По их словам, идентификационные номера были в нечитаемом состоянии.

Проверить место выехали работники аксуской ветеринарной службы.

Трупы животных убрали и утилизировали в скотомогильнике, место обработали дезинфицирующими средствами, – рассказали специалисты.