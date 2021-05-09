Этот бой состоится: Чемпион мира бросил вызов Головкину

Американский боксер Джермалл Чарло (31-0, 22 КО) нацелен на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Моя команда знает, все знают, что я хочу драться с Головкиным. Понимаете, не то чтобы он меня избегает... Но я действительно хочу с ним драться. И я уверен, что этот бой состоится — это просто вопрос времени. Было бы круто подраться с ним, — признается Чарло.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Джермалл Чарло владеет поясом WBC.

Однако команда Головкина и сам казахстанец пока не слишком заинтересован в этом объединительном поединке.



