В этот день мы склоняем голову перед ветеранами войны и труда - Назарбаев

Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает zakon.kz.

Поздравление было опубликовано на официальном сайте Первого Президента РК.

Уважаемые казахстанцы!

9 мая мы вспоминаем о мужестве и беспримерном героизме наших отцов и дедов, защитивших родную землю в самой кровавой войне в истории человечества.

В этот день мы склоняем голову перед ветеранами войны и труда – людьми, остающимися для всех нас неисчерпаемым источником гордости и примером подлинного патриотизма.

Мы скорбим о павших и чествуем доживших до наших дней. Благодаря их ратному и трудовому подвигу мы живем сегодня в мирной и независимой стране.

Наша святая обязанность – хранить и чтить память о героизме защитников Отечества, бережно передавая ее следующим поколениям.

Победа в мае 1945 года стала символом единства, дружбы и взаимовыручки народов, объединенных общей целью.

В Казахстане хорошо знают, что самые значимые результаты достигаются при условии консолидации всего общества. Об этом ярко свидетельствует 30-летний опыт нашей Независимости.

Все эти годы мы строим сильный и процветающий Казахстан. Залогом стабильного и гармоничного развития страны выступают взаимопонимание, стабильность и мир.

Мы не забываем уроков истории, поэтому как величайшую ценность храним единство нашего народа. Уверен, так будет и впредь.

Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днем Победы!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!