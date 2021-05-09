Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Днем Победы, сообщает zakon.kz.
Заявление главы правительства было опубликовано на официальном сайте премьер-министра.
Дорогие казахстанцы, от всей души поздравляю с Днем Великой Победы!
Это один из священных праздников для народа Казахстана. В этот день мы отдаем дань мужеству и самоотверженности наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину и подаривших нам мирное будущее. С глубоким почтением и благодарностью мы склоняем головы перед поколением победителей — фронтовиков и тружеников тыла.
С каждым годом ветеранов становится все меньше. Наш долг — окружить их вниманием и заботой, а также бережно хранить и передавать будущим поколениям историю их героического подвига.
Память о Великой Победе навсегда останется в наших сердцах.
Пусть небо над Казахстаном будет мирным!
Желаю дорогим ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья родным и близким, радости детям и внукам!
Хотите быть в курсе важных новостей?