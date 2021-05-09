Ветеран Валентина Сивоконь о фронте: Прыгаешь с самолета и перед тобой простор

В 16 лет Валентина Семеновна Сивоконь она ушла на фронт. За спиной у ветерана участие в Сталинградской битве, 18 прыжков с парашютом и успешное задание в разведке. Через месяц ветеран будет отмечать 98-летие, передает корреспондент zakon.kz.

Сивоконь Валентина Семеновна родилась 6 июня 1923 году в Украине, в Казальщанском районе Полтавской области. Закончила среднюю школу в 1933 году. Как вспоминает ветеран, в 16 лет в их родные края пришли фашисты, и именно тогда она вместе со своим братом Николаем Сивоконь отправилась защищать Родину.

Я очень тяжелую жизнь прожила. Когда мне было 16 лет, на Украину пришли фашисты. И тогда мы ушли с братом в армию. На задания я летала как радист и медсестра. У меня 18 прыжков с парашюта: 17 учебных и основной, - уточняет Валентина Сивоконь.

Вспоминая сегодня годы войны, в основном она рассказывает именно о прыжках с парашютом. По ее воспоминаниям, это одни из самых запоминающихся моментов в жизни.

По обе стороны две лавочки. Самолет круг дает и открывают двери, чтобы мы готовились к прыжку. Я до сих пор не знаю выбрасывали меня или нет с самолета. Но говорят, что сама прыгала. Но знаете, как красиво, когда прыгнешь с самолета и открывается парашют. А перед тобой простор, чистое небо, так легко дышится, - рассказала ветеран.

Кроме того, по ее словам, за годы на фронте воин Красной Армии свято выполняла долг перед Родиной. Участвовала в Сталинградской битве составе 212 дивизии, в звании лейтенанта, выполняла задание в разведке и получила орден "За отвагу" при спасении одного из раненых генералов.

Первую медаль получила 8 марта 1942 года. Меня отправили в разведку. Задание было – узнать количество вражеских пулеметов. Не знаю как, но у меня это получилось сделать. На одном из сражений сильно был ранен генерал. Его спрятали местные в подвале, мы его вывезли и попали как раз в нашу 212 дивизию. Тогда я получила медаль "За отвагу", — вспоминает Валентина Семеновна.

По словам ее внука Александра Сивоконь, после фронта бабушка вернулась в родные края, вышла замуж, а после решили приехать в Казахстан Целину поднимать.

Так и остались тут. Да, бабушка участвовала в Сталинградской битве, но подробности она никогда не рассказывала, говорила что были страшные бои! Бабушка у нас по-военному строгая, старой закалки, у нее не забалуешь!, — признается Александр.

Сегодня ветерану Великой Отечественной Валентине Сивоконь 97 лет. Воспитала 2-х детей, имеет 3 внуков и 4-х правнуков. Награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медали различных степеней.