Амандык Баталов поздравил ветеранов ВОВ

В связи с карантинными мерами традиционные парады отменены, но ветераны Великой Отечественной Войны не остались без внимания, сообщает zakon.kz.

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов лично поздравил ветеранов города Талдыкорган.

Глава региона посетил ветерана Михаила Баранова, который в 1941 году был призван в Советскую Армию, направлен в Чувашию, где был направлен в796 стрелковый полк.

Михаил Васильевич награжден орденом «Великой Отечественной войны» I степени,боевыми и юбилейными медалями.

В своей поздравительной речи Амандык Баталов, подчеркнул, что Михаил Баранов своей стойкостью и мужеством подает пример подрастающему поколению, жить честно и правильно, любить свою Родину.

Спасибо вам за Победу! Спасибо вам за то, что и сегодня вы продолжаете уверенно держать строй, помогая воспитывать молодое поколение казахстанцев. Мы гордимся вами и равняемся на вас, - сказал аким области.

Затем состоялось самая трогательная церемония. Военный оркестр вместе с кадетами 18 школы промаршировали для ветерана и сыграли военные композиции. У всех замерло сердце и поневоле навернулись слезы на глазах. Все присуствующие выражали дань уважения ветерану.

В свою очередь Михаил Баранов поблагодарили за такое внимание и пожелал мирного небе над головой.

Поздравил аким Алматинской области и ветерана ВОВ Кантарбая Сарсенбая, которого призвали на войну в 18 летнем возрасте. Участвовал Кантарбай Сарсенбай в защите польских земель от врага. В 1945 года в бою был тяжело ранен в обе руки. Ветеран награжден орденом «Отечественной войны» первой и второй степени, а также другими различными медалями.

Низкий поклон вам за мирное небо над головой! Победа, которую вы одержали, обращена в настоящее и будущее, она помогла выстоять в трудные послевоенные годы и сегодня является стимулом для активного участия в жизни общества, воспитании молодежи в духе патриотизма. Сложившаяся эпидемио­логическая ситуация не дает нам в полной мере отпраздновать эту знаменательную дату. Но без внимания, теплоты и заботы не останется ни один ветеран нашего региона,- подчеркнул Амандык Баталов.

Здесь также во дворе дома ветерана промаршировали военный оркестр и кадеты школы № 14, соседи лицезрели все это с балконов и аплодировали и благодарили ветерана.

Спасибо вам за такой почет, и что не забываете нас. В этом году Независимости Казахстана 30 лет, поздравляю с этим событием. Спасибо Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Президенту Касыму -Жомарту Токаеву за процветающий Казахстан. Государство нас всегда поддерживает. Пусть никогда не будет войны. Желаю, чтобы молодое поколение любили свою Родину, - сказал ветеран ВОВ Кантарбай Сарсенбай.

Отметим, к 76-летию Дня Победы в Жетысу участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплачена единовременная материальная помощь в размере 1 млн. тенге каждому.

Напомним, на сегодня в области проживает 41 участник и инвалид Великой Отечественной войны. Кроме того, выплачены денежные средства 15 категориям лиц ветеранов, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Всего в рамках данных 15 категорий единовременной материальной помощью к 9 маю планируется охватить больше 8 тысяч человек на общую сумму более 328,2 млн тенге.