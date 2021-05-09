Впервые за 10 лет в Нур-Султане высадили тюльпаны

В Нур-Султане впервые за 10 лет высадили тюльпаны - осенью прошлого года в городе высадили свыше 130 тыс. луковиц, передает zakon.kz.

Как сообщили в ТОО "Астана-Зеленстрой", в канун праздников тюльпаны зацвели и радуют горожан.

Фото: Александр Куприенко

Особенностью текущего года является наличие тюльпанов по городу. Тюльпанные луковицы, как правило, высаживаются в осенний период. В прошлом году, осенью высадили 132 тыс. луковиц. В мае они всходят, сейчас видим результат. Красные, розовые и желтые тюльпаны радуют жителей столицы. Примечательно, что в Нур-Султане не сажали тюльпаны уже как 10 лет. ТОО "Астана-Зеленстрой"

Фото: Александр Куприенко

Как отметили в компании, посадка цветов - кропотливая работа, которая требует много сил. С прошлого года предпочтение отдается многолетним цветам, так как они более устойчивы к холодным климатическим условиям. Работами охвачены все районы.

Фото: Александр Куприенко

Также в Нур-Султане ведется посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников, сеянцев и т.д.) Работы ведутся как внутри города, так и в зеленом поясе.

Фото: Александр Куприенко

Масштабно озеленяются не только парковые территории, жилые массивы и дворы, но и территории достопримечательностей. К примеру, на прилегающей территории "Астана Опера" будет свой дубовый сад, у "Астана балет" – зеленый сад, в Триатлон парке – сиреневый сад. Система полива в парках, скверах, бульварах улучшена практически в пять раз. Система полива ведется как в автоматическом, так и в механических режимах.