В Алматы трое школьников заболели COVID-19

Трое учеников 12 класса "Назарбаев Интеллектуальная школа" физико-математического направления (НИШ ФМН) Алматы заболели коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.

После первых экзаменов среди учеников 12 классов выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие школьники являются учениками разных классов, сдавали выпускные экзамены оффлайн в НИШ с 4 по 6 мая. заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов

Также, по его словам, планировалась сдача экзаменов по расписанию - 11, 13, 17 мая.

Однако, в связи с регистрацией заболеваемости в школе, проведение экзаменов в последующие дни под вопросом, - пояснил замруководителя ДСЭК Алматы.

Он отметил, что всего контактных в НИШ - восемь преподавателей и 35 учеников по классам, обследованы ПЦР-тестом, результаты в работе.

Три класса закрыты на карантин, проведена дезинфекционная обработка школы, администрации НИШ выдано постановление о проведение противоэпидемических мероприятий. Садвакас Байгабулов