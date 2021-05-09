В Украине возбудили три уголовных дела из-за советских флагов

В Украине возбудили три уголовных дела за использование коммунистической символики в День памяти и примирения, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

День памяти и примирения отмечается в Украине накануне Дня Победы, 8 мая.

В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской лентой. В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников был размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой. заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич

Также сообщается, что третье дело было заведено в Запорожье, где неизвестный закрепил возле памятника воинам-автомобилистам флаг красного цвета с надписью: "Полк Победы 1941-1945".

По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства. Александр Фацевич

В Украине предусмотрено уголовное наказание с лишением свободы до пяти лет за использование советской символики. Это предусмотрено законодательством. Советская символика в Украине приравнена к символике тоталитарных режимов.

8 мая МВД Украины напомнило об административной и уголовной ответственности за использование советской и нацистской символик, а также ношение георгиевской ленты.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своей поздравительной речи в честь Дня памяти и примирения назвал нацизм абсолютным злом.