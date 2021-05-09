Конфликт произошел в колонии Павлодарской области - убит осужденный

В учреждении уголовно-исполнительной системы Павлодарской области один из осужденных убил другого, сообщает zakon.kz.

8 мая в учреждении максимальной безопасности АП-162/4 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области 44-летний осужденный, отбывающий наказание за убийство, в результате конфликта нанес другому заключенному умышленные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел в помещении санитарного узла учреждения в вечернее время. Пострадавший за медицинской помощью и к администрации учреждения с жалобами и заявлениями не обращался. В результате полученных травм осужденный скончался 9 мая на собственном спальном месте отряда. пресс-служба ДУИС Павлодарской области

В ведомстве отметили, что вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть отбывшего наказание по статье 120 ч. 3-1, п.1 (Изнасилование) УК РК.

С целью выяснения обстоятельств на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры, службы безопасности и ДУИС. Также приглашены участники Национального превентивного механизма и общественной наблюдательной комиссии. По данному факту материалы зарегистрированы, проводится досудебное расследование, - добавили в областном ДУИС.