Пожар произошел на складе в Алматы

В Алматы загорелся склад, сообщает zakon.kz.

9 мая в 18:33 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, Северное кольцо шоссе, 87 "Г". По прибытии пожарных в 18:41 открытым пламенем горело одноэтажное складское помещение. Незамедлительно поданы стволы на тушение и на защиту близ стоящего склада с товарно-материальными ценностями. С места эвакуирован один газовый баллон объемом 25 литров. На месте пожара развернуто два боевых участка, задействован пожарный автопоезд АЦ-30-70, в кратчайшие сроки угроза распространения пожара снята. пресс-служба ДЧС Алматы

Как уточнили в ведомстве, локализация возгорания достигнута за 46 минут.

Принятыми мерами удалось отстоять большую часть склада. В ликвидации пожара задействовано 54 человека личного состава, 21 единица техники ДЧС Алматы, а также службы взаимодействия, - добавили в департаменте.