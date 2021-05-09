Пропал без вести экс-главврач больницы, куда госпитализировали Навального

Пропал без вести глава Минздрава Омской области Александр Мураховский, который ранее был главврачом БСМП-1 в Омске, куда после отравления был госпитализирован оппозиционер Алексей Навальный, передает zakon.kz.

Факт пропажи подтвердили ТАСС в полиции.

8 мая в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г., и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. пресс-служба УМВД России по Омской области

В поисковом районе, как уточнил собеседник агентства, развернут штаб, а в мероприятиях по розыску задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры поисковых отрядов и местные жители.

По его словам, для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости.

Задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются, - сказал собеседник.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата Горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".