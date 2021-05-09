Легкомоторный самолет рухнул у трассы в Татарстане: есть погибшие

Два человека погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей у трассы в Республике Татарстан, передает zakon.kz.

Как сообщили tatar-inform.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, легкомоторный самолет "Ермак" совершил жесткую посадку в поле - недалеко от трассы у села Калейкино в Альметьевском районе РТ. Сообщение об этом поступило 9 мая в 12:54 (15:54 по времени Нур-Султана).

Отмечается, что личности двух погибших в авиакатастрофе устанавливаются.

Чтобы предотвратить возникновения возгорания пожарные подали пенный ствол, а затем совместно со спасателями деблокировали тела погибших. пресс-служба МЧС РТ

По словам старшего помощника прокурора РТ Руслана Галиева, "обстоятельства устанавливаются".

Владельцем легкомоторного самолета "Ермак" являлся 51-летний житель Бугульмы. Воздушное судно базировалось на территории Альметьевского аэроклуба.