Пьяная несовершеннолетняя выпала из окна девятиэтажки в Уральске

В Уральске из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка, которая находится в областной детской многопрофильной больнице, передает zakon.kz.

По данным портала "Мой город", ЧП произошло 9 мая в 04:20 в девятиэтажном доме микрорайоне Строитель.

Девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа и упала на подъездный козырек. пресс-служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области

В свою очередь в пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО уточнили, что у девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, травмы живота, грудной клетки, множественные переломы ребер, закрытый перелом голени.

Пострадавшая была в состоянии алкогольного опьянения. Она помещена в областную детскую многопрофильную больницу, - добавили в облздраве.