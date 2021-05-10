Пожелтевшее море напугало туристов в Анталии

Непонятные желтые пятна на поверхности Средиземного моря всерьез напугали многих туристов, прилетевших на отдых в Анталию, передает zakon.kz.

По данным tourprom.ru, управление департамента охраны окружающей среды и контроля провинции Анталия взяло пробы морской воды. Эксперты управления изучили образцы пожелтевшей морской воды.

Согласно результатам проведенного анализа и бактериальных исследований, желтые вещества, которые вызвали беспокойство у немногочисленных из-за ковидных ограничений отдыхающих, не являются токсичными отходами.

Эти пятна, как выяснили ученые, - всего лишь скопление пыльцы естественного происхождения. Ее, по словам специалистов, ветром унесло в море.

Сейчас в Турции цветут многие растения, и пыльцы может быть действительно много.

Причиной появления слоя желтого цвета на поверхности воды, который может выглядеть как тонкая длинная полоса или группироваться в пятна, являются растения, а точнее - пыльца цветущих деревьев, которая в связи с сезонными изменениями и ветрами, естественным образом переносится на большие расстояния. Диаметр пыльцы составляет в среднем 100 микрон, а ее структура в воде приобретает консистенцию воска, поэтому эти пятна из пыльцы плавают на поверхности воды, не смешиваясь с ней. заключение департамента морского и прибрежного управления