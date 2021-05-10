Мошенница обманула около ста казахстанцев и оформила на них кредит

Мошенница, оформлявшая на граждан Онлайн-кредиты, осуждена к 4,5 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

В полицию города Алматы обратилось более 90 граждан нашей страны по факту мошенничества в отношении Нуркеновой А.Б., 1987 г.р. Все уголовные дела были соединены в одно производство, - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе.

Нуркенова А.Б. путем обмана и злоупотребления доверием получала личные данные потерпевших лиц, а затем оформляла на их имена онлайн займы в различных микрокредитных организациях.

Предварительным следствием вина Нуркеновой А.Б. была доказана в полном объёме.

Приговором суда Нуркенова А.Б. осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.