Погибли 16 человек: автобус подорвался на придорожной мине в Афганистане

10 мая 2021, 09:49
Фото: runews24

В результате взрыва придорожной бомбы в южной афганской провинции Забул погибли 16 человек, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

В материале уточняется, что местом происшествия является район Шахр-э-Сафа.

По словам источника, подорвался автобус, в котором находились 25 человек, большая часть из которых погибла или пострадала. Второй источник агентства указал, что по итогу случившегося погибли 16 человек, еще несколько пострадали.


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