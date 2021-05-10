Еще одна область Казахстана перешла в "зеленую" зону по COVID-19

Кызылординская область вышла из "желтой" зоны по коронавирусу и перешла в "зеленую", сообщает zakon.kz.
В "зеленой" зоне в настоящее время находятся шесть регионов страны.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 мая 2021 года.
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
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В "желтой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
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