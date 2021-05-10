Прибывшего в РК без ПЦР узбекистанца депортировали в аэропорту Алматы

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 9 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.
9 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 24 международных авиарейса из Германии, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Грузии, Таджикистана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
Всего за сутки прибыло 4 013 авиапассажиров. В том числе:
Кроме того, 9 мая 2021 года гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом Ташкент – Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.
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