Конор Макгрегор ведет переговоры о покупке легендарного футбольного клуба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что ведет переговоры по поводу приобретения шотландского футбольного клуба "Селтик", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Ранее Макгрегор рассказал, что задумывается о приобретении "Манчестер Юнайтед".

"Ты действительно собираешься купить "Манчестер Юнайтед"?" — спросил Макгрегора один из подписчиков в "Твиттере".

"Если честно, речь о "Селтике". Приобрести акции у Дермонта Десмонда.

Я определенно заинтересован в том, чтобы на каком-то этапе обзавестись спортивной командой! "Селтик" и "Манчестер Юнайтед" — команды, которые мне нравятся. Но я открыт к предложениям. Чувствую, я в состоянии принести большую пользу какому-либо клубу", — ответил Конор в своем "твиттере".





